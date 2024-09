Bir müddət "Beşiktaş" və "Fənərbaxça"da da çıxış edən Tolqay Arslan transfer olunduğu "Sanfreççe Xirosima"dakı çıxışı ilə Yaponiyanı silkələyib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 34 yaşlı türk futbolçu Yaponiya Liqa Kubokunda "Naqoya Qrampus"a qarşı keçirdikləri son matçda vurduğu baş zərbəsi ilə komandasına səfərdə qələbə qazandırıb.

Tolqay Arslan bu mövsüm "Sanfreççe Xiroşima"nın heyətində 7 oyun keçirib. Təcrübəli futbolçu bu görüşlərdə 7 qol vurub, 1 məhsuldar ötürmə edib.



