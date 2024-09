Ukrayna qüvvələrin Niderlanddan aldığı silahlarla Rusiya ərazisinə zərbə endirə bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Niderland müdafiə naziri Ruben Brekelmans məlumat yayıb. O bildirib ki, Ukraynanın özünümüdafiə hüququ var və əgər Kiyev Rusiyadakı hərbi bazalardan hücuma məruz qalırsa, o obyektləri vura bilər.

Nazir bildirib ki, Kiyev Niderland silahlarından istifadə edərək istənilən məsafədəki hədəflərə zərbə endirə bilər.

