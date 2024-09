Kreml ABŞ prezidentliyinə namizədlər Donald Tramp və Kəmalə Harris arasında keçiriləcək debatı izləməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib:

“Xeyr, biz izləməyi planlaşdırmırıq və nəyisə gözləmək bizim işimiz deyil, bu, amerikalı seçicilərin işidir".

Qeyd edək ki, debat bu gün Filadelfiyada keçiriləcək və "ABC News" tərəfindən yayımlanacaq.

