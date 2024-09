Aparıcı-aktyor İlkin Həsəni və influenser xanımı Aysel Həsəni (icelinee) ilk dəfə oğulları Rainin üzünü göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar Rainin bir yaşı münasibətilə ailə fotosessiyası etdirib.

Bu şəkilləri paylaşan Aysel “Bizim bir yaşlı möcüzəmiz. Nə yaxşı ki, gəldin. Allaha sonsuz şükürlər olsun. Sağlam, xoşbəxt, hüzurlu həyatın olsun, ürəyim” şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, cütlüyün Alisa adlı bir qızı da var.

