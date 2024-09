Fələstinli futbolçu Həmdi Lubbad Qəzzada öldürülüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, o, evində olarkən İsrail tərəfindən açılan raket atəşi nəticəsində həyatını itirib. Eyni zamanda hücum nəticəsində futbolçunun xanımı və dörd övladı ölüb.

Qeyd edək ki, Həmdi Lubbad sonuncu dəfə Küveytin “Əl-Yarmuk” klubunda çıxış edib.

