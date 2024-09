Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi Fərid Əmirəliyev məhkəmə sistemindən kənarlaşdırılıb.

Metbuat.az-ın Gununsesi.info-ya istinadən məlumatına görə, buna səbəb fəaliyyətində çoxsaylı qanunsuzluqların aşkarlanması olub.

Qeyd edək ki, Fərid Əmirəliyev bir sıra qalmaqallı və sifarişli məhkəmə qərarlarının müəllifi kimi tanınır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.