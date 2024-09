Türk dünyasının ortaq əlifbasındakı yeni hərflər hansılardır? - VİDEO

Türk Akademiyası Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) tərəfindən yaradılan Türk Dünyası Ortaq Əlifba Komissiyasının 34 hərfdən ibarət Ortaq Türk Əlifbası təklifi ilə bağlı razılığa gəldiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla türk dövlətləri arasında ortaq əlifba sistemi fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, bu əlifba heç də bütün türk dillərində olan səsləri, işarələrin, fonemlərin tam cədvəli deyil.

Türk dövlətləri öz əlifbalarını dəyişdiyi halda məhz ortaq əlifbadakı işarələrə müraciət etməlidilər.

Bəs ortaq əlifbada bizə tanış olmayan hansı hərflər öz əksini tapıb?

Ətraflı “Xəzər Xəbər”in süjetində:

