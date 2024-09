Şəhid abidəsinə qarşı tərbiyəsizlik, saxlanılan var - FOTO

Lerik rayonunun Monidigah kəndində Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi mayor Sabir Əliyevin xatirəsinə inşa edilmiş bulaq kompleksi yararsız hala salınıb. Şəhidin mərmərdən olan fotosunun üzəri cızılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu iddia ilə "Qafqazinfo"ya şəhidin yaxını Ramin Nəzərov müraciət edib.

Onun sözlərinə görə, hadisə sentyabrın 7-si gecə saatlarında baş verib:

"Sentyabrın 8-də şəhidin adına bulaq kompleksinin açılışı olmalı idi. Bir gün əvvəl gecə saatlarında şəhidin abidəsi üzərində vandalizm hərəkətləri ediblər. Səhər gəlib gördük ki, bulağın özünə və yeni salınmış körpüyə heç bir zərər vurulmayıb, ancaq şəhidin portreti bu hala salınıb. Açılışa şəhid ata-anaları gəlmişdi, onlar da bunu görüb sanki yaraları təzələndi".

R.Nəzərov bildirib ki, açılış bitəndən sonra hadisə ilə bağlı polisə məlumat verilib:

"Hadisədən 5 gün keçməsinə baxmayaraq, hələ ki, saxlanılan yoxdur. Bu açıq-aşkar təxribatdır, dövlətə qarşı, onun azadlığı uğrunda canından keçən şəhidə qarşı vandallıqdır. Biz istəyirik ki, bu hadisəni törədənlər dərhal müəyyənləşdirilsin".

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətinin Lənkəran Regional Qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Məhəmməd Rzayev bildirib ki, artıq hadisəni törədən şəxs tapılıb:

"Araşdırma zamanı xatirə bulağının üzərindəki mərmər lövhəyə zərər yetirən şəxsin həmin kəndin sakini Azad Abdullayev olduğu müəyyən edilib. Həmin şəxs saxlanılıb və barəsində toplanmış material baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə A.Abdullayev inzibati qaydada həbs edilib".

Qeyd edək ki, Sabir Xeyrulla oğlu Əliyev I Qarabağ müharibəsində Ağdam və Füzuli istiqamətində vuruşub, 1994-cü ildə Horadizin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Hazırda Monidigah kənd tam orta məktəbi şəhidin adını daşıyır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.