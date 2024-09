Moskva ilə London arasında diplomatik münasibətlər kəsilmir - Peskov

Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Britaniya səfirliyinin 6 əməkdaşının akkreditasiyadan məhrum edilməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FSB məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onların hərəkətlərində kəşfiyyat və təxribat işlərinin əlamətləri aşkarlanıb.

Peskovun sözlərinə görə, bu, Moskva ilə London arasında diplomatik münasibətlərin kəsilməsinin mümkünlüyü demək deyil.

FSB-nin məlumatına görə, akkreditasiyadan məhrum edilmiş Britaniya səfirliyinin əməkdaşları Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya direktorluğu vasitəsilə Rusiyada olublar.

