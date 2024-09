Türkiyədə təhsil nazirinin müavini Kemal Şamlıoğlu, səhiyyə nazir müavini Huzeyfe Yılmaz və milli müdafiə nazirinin müavini Cemal Sami Tüfekfi vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sərəncam imzalayıb.

Təhsil nazirinin yeni müavini Muhammet Bilal Macit, milli müdafiə nazirinin yeni müavini Musa Heybət, səhiyyə nazirinin yeni müavini isə Yasin Ayfer Erkoç olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.