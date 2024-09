Braziliyanın "Flamenqo" klubu "Qalatasaray"da forma geyinən Mario İkardi ilə maraqlanır.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, klubun argentinalı futbolçu ilə qış transfer pəncərəsində danışıqlara başlayacağı bildirilir. "Flamenqo"nunun İkardini ala bilmək üçün Antoni Marsialdan vaz keçdiyi ifadə edilib.

Qeyd edək ki, İkardinin İstanbul təmsilçisi ilə müqaviləsi 2026-cı ildə başa çatır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.