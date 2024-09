"Formula 2" əsas yarışlarının qalibləri mükafatlandırıldı

"Formula 1" Azərbaycan Qran Prisi 2024 çərçivəsində "Formula 2" komandalarının əsas yarışlarının yarışlarının qalibləri mükafatlandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mükafatları gənclər və idman nazirinin müavini Mariana Vasileva təqdim edib.

Qeyd edək ki, yarışda ən yaxşı nəticəni “TRIDENT” komandasının pilotu Riçard Verskoor göstərib. "Art Grand Prix"dən Viktor Martins ikinci, "Prema Racing"dən Andrea Kimi Antonelli üçüncü yerdə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, "Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi"nə sentyabrın 13-də start verilib. Əsas yarış sentyabrın bu gün keçiriləcək, "Formula 1" və "Formula 2" yarışlarının qalibləri müəyyənləşəcək.

Xatırladaq ki, "Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi" 2017-ci ildən Bakıda keçirilir.

