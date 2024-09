Deputatların yekun siyahısı - ADLAR

Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) sentyabrın 1-də VII çağırış Milli Məclisə keçirilmiş növbədənkənar seçkilərlə əlaqədar səsvermənin ümumi yekunlarına dair protokolun təsdiqi və seçkilərin yekunlarının təsdiq edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim olunması barədə qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, seçki Məcəlləsinə əsasən, səsvermə günündən ən geci 20 gün keçənədək MSK seçkilərin nəticələrinin yoxlanılması və yekun vurulması prosesini başa çatdırmalıdır.

Səsvermədə iştirak edən seçicilərin sayı 2395510 nəfər olub. Heç bir dairə ləğv olunmayıb. Səsvermə nəticələrinin ləğv olunduğu məntəqələrin sayı 46 olub.

Proses bu gün başa çatıb. Ötən müddət ərzində MSK daxil olan şikayətləri araşdırıb və qərarlar qəbul edib.

Beləliklə, MSK-nın yekun protokoluna əsasən, seçki dairələri üzrə deputat seçilmiş şəxslər aşağıdakılardır:

- 1 Saylı Şərur-Sədərək Seçki Dairəsi – Ziyafət Əsgərov;

- 2 Saylı Şərur-Kəngərli Seçki Dairəsi – Siyavuş Novruzov;

- 3 Saylı Babək-Şahbuz-Kəngərli Seçki Dairəsi – Səttar Möhbalıyev;

- 4 Saylı Naxçıvan Şəhər Seçki Dairəsi – Eldar İbrahimov;

- 5 Saylı Babək-Naxçıvan-Culfa Seçki Dairəsi – Ülviyyə Həmzəyeva;

- 6 Saylı Ordubad-Culfa Seçki Dairəsi – Vüqar Rəhimzadə;

- 7 Saylı Səbail Seçki Dairəsi – Nigar Arpadarai;

- 8 Saylı Binəqədi Birinci Seçki Dairəsi – Azay Quliyev;

- 9 Saylı Binəqədi İkinci Seçki Dairəsi – Kəmaləddin Qafarov;

- 10 Saylı Binəqədi Üçüncü Seçki Dairəsi – Elşad Musayev;

- 11 Saylı Binəqədi-Qaradağ Seçki Dairəsi – Səbinə Xasayeva;

- 12 Saylı Xəzər Birinci Seçki Dairəsi – Soltan Məmmədov;

- 13 Saylı Xəzər İkinci Seçki Dairəsi – Gülşən Paşayeva;

- 14 Saylı Xəzər-Pirallahi Seçki Dairəsi – Günay Əfəndiyeva;

- 15 Saylı Yasamal Birinci Seçki Dairəsi – Ülvi Quliyev;

- 16 Saylı Yasamal İkinci Seçki Dairəsi – Erkin Qədirli;

- 17 Saylı Yasamal Üçüncü Seçki Dairəsi – Göydəniz Qəhrəmanov;

- 18 Saylı Nərimanov-Nizami-Binəqədi Seçki airəsi – Rasim Musabəyov;

- 19 Saylı Nərimanov Birinci Seçki Dairəsi – Hikmət Məmmədov;

- 20 Saylı Nərimanov İkinci Seçki Dairəsi – Samir Vəliyev;

- 21 Saylı Nəsimi-Binəqədi Seçki Dairəsi – Məlahət İbrahimqızı

- 22 Saylı Nəsimi-Yasamal Seçki Dairəsi – Asim Mollazadə;

- 23 Saylı Nəsimi-Səbail Seçki Dairəsi – Ziyad Səmədzadə;

- 24 Saylı Nizami Birinci Seçki Dairəsi – Könül Nurullayeva;

- 25 Saylı Nizami İkinci Seçki Dairəsi – Əli Əhmədov;

- 26 Saylı Sabunçu Birinci Seçki Dairəsi – Fazil Mustafa;

- 27 Saylı Sabunçu İkinci Seçki Dairəsi – Arzuxan Əlizadə;

- 28 Saylı Sabunçu Üçüncü Seçki Dairəsi – Eldar Quliyev;

- 29 Saylı Sabunçu Dördüncü Seçki Dairəsi – Azər Allahverənov;

- 30 Saylı Suraxanı Birinci Seçki Dairəsi – Sevinc Fətəliyeva;

- 31 Saylı Suraxanı İkinci Seçki Dairəsi – Qaya Məmmədov;

- 32 Saylı Suraxanı Üçüncü Seçki Dairəsi – Afət Həsənova;

- 33 Saylı Xətai Birinci Seçki Dairəsi – Zahid Oruc;

- 34 Saylı Xətai İkinci Seçki Dairəsi – Mixail Zabelin;

- 35 Saylı Xətai Üçüncü Seçki Dairəsi – Pərvanə Vəliyeva;

- 36 Saylı Xətai-Suraxanı Seçki Dairəsi – Qüdrət Həsənquliyev;

- 37 Saylı Qaradağ Seçki Dairəsi – Aydın Hüseynov;

- 38 Saylı Gəncə Birinci Seçki Dairəsi – Naqif Həmzəyev;

- 39 Saylı Gəncə İkinci Seçki Dairəsi – Pərvin Kərimzadə;

- 40 Saylı Gəncə Üçüncü Seçki Dairəsi – Musa Quliyev;

- 41 Saylı Gəncə-Samux-Goranboy Seçki Dairəsi – Müşfiq Cəfərov;

- 42 Saylı Sumqayıt Birinci Seçki Dairəsi – Hicran Hüseynova;

- 43 Saylı Sumqayıt İkinci Seçki Dairəsi – Tahir Mirkişili;

- 44 Saylı Sumqayıt Üçüncü Seçki Dairəsi – Mehriban Vəliyeva;

- 45 Saylı Sumqayıt Dördüncü Seçki Dairəsi – Səbinə Salmanova;

- 46 Saylı Sumqayıt Beşinci Seçki Dairəsi – Elnarə Akimova;

- 47 Saylı Sumqayit-Abşeron-Qaradağ Seçki Dairəsi – Zaur Şükürov;

- 48 Saylı Abşeron Birinci Seçki Dairəsi – Nigar Məmmədova;

- 49 Saylı Abşeron İkinci Seçki Dairəsi – Rizvan Nəbiyev;

- 50 Saylı Abşeron Üçüncü Seçki Dairəsi – Ramid Namazov;

- 51 Saylı Şirvan Seçki Dairəsi – Heydər Əsədov;

- 52 Saylı Yevlax Seçki Dairəsi – İlham Məmmədov;

- 53 Saylı Yevlax-Mingəçevir Seçki Dairəsi – Əli Hüseynli;

- 54 Saylı Mingəçevir Seçki Dairəsi – Aydın Mirzəzadə;

- 55 Saylı Siyəzən-Quba-Xizi Seçki Dairəsi – Müşfiq Məmmədli;

- 56 Saylı Şabran-Xaçmaz Seçki Dairəsi – Mahir Süleymanlı;

- 57 Saylı Xaçmaz Şəhər Seçki Dairəsi – Ağalar Vəliyev;

- 58 Saylı Xaçmaz Kənd Seçki Dairəsi – Sevil Mikayılova;

- 59 Saylı Quba Seçki Dairəsi – Əlibala Məhərrəmzadə;

- 60 Saylı Quba-Qusar Seçki Dairəsi – Anatoliy Rafailov;

- 61 Saylı Qusar Seçki Dairəsi – Azər Badamov;

- 62 Saylı Kürdəmir Seçki Dairəsi – Əminə Ağazadə;

- 63 Saylı Haciqabul-Kürdəmir Seçki Dairəsi – Rafael Hüseynov;

- 64 Saylı Salyan Seçki Dairəsi – Sadiq Qurbanov;

- 65 Saylı Salyan-Biləsuvar-Neftçala Seçki Dairəsi – Günay Ağamalı;

- 66 Saylı Saatli Seçki Dairəsi – Əziz Ələkbərov;

- 67 Saylı Sabirabad Seçki Dairəsi – Əhliman Əmiraslanov;

- 68 Saylı Sabirabad-Şirvan Seçki Dairəsi – Kamal Cəfərov;

- 69 Saylı Biləsuvar Seçki Dairəsi – Bəhruz Məhərrəmov;

- 70 Saylı Neftçala Seçki Dairəsi – Tənzilə Rüstəmxanlı;

- 71 Saylı Cəlilabad Şəhər Seçki Dairəsi – Malik Həsənov;

- 72 Saylı Cəlilabad Kənd Seçki Dairəsi – Elman Nəsirov;

- 73 Saylı Masalli-Cəlilabad Seçki Dairəsi - Fəzail İbrahimli;

- 74 Saylı Masalli Seçki Dairəsi – Məşhur Məmmədov;

- 75 Saylı Yardimli-Masalli Seçki Dairəsi – Musa Qasımlı;

- 76 Saylı Lənkəran-Masalli Seçki Dairəsi – Cavanşir Paşazadə;

- 77 Saylı Lənkəran Şəhər Seçki Dairəsi – Fariz İsmayılzadə;

- 78 Saylı Lənkəran Kənd Seçki Dairəsi – Anar İsgəndərov;

- 79 Saylı Astara Seçki Dairəsi – Rəşad Mahmudov;

- 80 Saylı Lerik-Astara Seçki Dairəsi – Vasif Qafarov;

- 81 Saylı İmişli Seçki Dairəsi – Razi Nurullayev;

- 82 Saylı İmişli-Saatli Seçki Dairəsi – Səyyad Salahlı;

- 83 Saylı Beyləqan Seçki Dairəsi – Şahin İsmayılov;

- 84 Saylı Füzuli Seçki Dairəsi – Vüqar Bayramov;

- 85 Saylı Füzuli-Ağcabədi Seçki Dairəsi – Aqil Abbasov;

- 86 Saylı Ağcabədi Seçki Dairəsi – Tahir Rzayev

- 87 Saylı Qobustan-Şamaxi-Ismayilli Seçki Dairəsi – Şahin Seyidzadə;

- 88 Saylı Şamaxi Seçki Dairəsi – Tamam Cəfərova;

- 89 Saylı İsmayilli Seçki Dairəsi – Novruzəli Aslanov;

- 90 Saylı Ağsu Seçki Dairəsi – Elçin Mirzəbəyli;

- 91 Saylı Göyçay Seçki Dairəsi – Samir Hacıyev;

- 92 Saylı Göyçay-Ağdaş Seçki Dairəsi – Məzahir Əfəndiyev;

- 93 Sayli Ağdaş Seçki Dairəsi – Sahib Alıyev;

- 94 Saylı Ucar Seçki Dairəsi – Ramil Həsən;

- 95 Saylı Zərdab-Kürdəmir-Ucar Seçki Dairəsi – Jalə Əliyeva;

- 96 Saylı Goranboy-Naftalan Seçki Dairəsi – Bədəl Bədəlov;

- 97 Saylı Tərtər-Ağdərə-Goranboy Seçki Dairəsi – Anar Məmmədov;

- 98 Saylı Bərdə-Tərtər Seçki Dairəsi – Xanlar Fətiyev;

- 99 Sayli Bərdə Seçki Dairəsi – Fatma Yıldırım;

- 100 Saylı Göygöl-Daşkəsən-Kəlbəcər Seçki Dairəsi – Kamran Bayramov;

- 101 Saylı Samux-Şəmkir Seçki Dairəsi – Mübariz Qurbanlı;

- 102 Saylı Şəmkir Şəhər Seçki Dairəsi – Sahibə Qafarova;

- 103 Saylı Şəmkir Kənd Seçki Dairəsi – Nurlan Həsənov;

- 104 Saylı Gədəbəy Seçki Dairəsi – Sevinc Hüseynova;

- 105 Saylı Tovuz-Gədəbəy Seçki Dairəsi - Arzu Nağıyev;

- 106 Saylı Tovuz Seçki Dairəsi - Nizami Səfərov;

- 107 Saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa Seçki Dairəsi – Ülviyyə Ağayeva;

- 108 Saylı Ağstafa Seçki Dairəsi – Azər Əmiraslanov;

- 109 Saylı Qazax Seçki Dairəsi – Səməd Seyidov;

- 110 Saylı Balakən Seçki Dairəsi – Nəsib Məhəməliyev;

- 111 Saylı Zaqatala-Balakən Seçki Dairəsi – Azər Kərimli;

- 112 Saylı Zaqatala Seçki Dairəsi – Asif Əsgərov;

- 113 Saylı Qax-Şəki Seçki Dairəsi – Əli Məsimli;

- 114 Saylı Şəki Şəhər Seçki Dairəsi – Vüqar İsgəndərov;

- 115 Saylı Şəki Kənd Seçki Dairəsi – Cavanşir Feyziyev;

- 116 Saylı Qəbələ Seçki Dairəsi – Elşən Musayev;

- 117 Saylı Oğuz-Qəbələ-Şəki Seçki Dairəsi – Eyvaz Qurbanov;

- 118 Saylı Ağdam-Xocalı Seçki Dairəsi – Elman Məmmədov;

- 119 Saylı Ağdam Seçki Dairəsi – Bəxtiyar Əliyev;

- 120 Saylı Cəbrayil-Qubadli Seçki Dairəsi – Ceyhun Məmmədov;

- 121 Saylı Laçin Seçki Dairəsi – Rövşən Muradov;

- 122 Saylı Xankəndi Seçki Dairəsi – Tural Gəncəliyev;

- 123 Saylı Kəlbəcər Seçki Dairəsi – Mircəlil Qasımlı;

- 124 Saylı Şuşa-Ağdam-Xocavənd Seçki Dairəsi – Polad Bülbüloğlu;

- 125 Saylı Zəngilan-Qubadli Seçki Dairəsi – İmamverdi İsmayılov.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.