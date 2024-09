Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının Gəncə bölməsinin rəhbəri Afina Babayeva qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, A.Babayeva Gəncə şəhərində dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Afina Babayeva uzun illər bank sektorunda çalışıb. O, müxtəlif bankların regional nümayəndəliyinin rəhbəri olub.

