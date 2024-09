"Ukraynada ABŞ prezidentliyinə namizəd Donald Trampın heç bir xəsarət almadığını öyrənməkdən məmnundurlar".

Metbuat.az xarici mediaya istinadın xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski X şəbəkəsində bildirib.

"Donald Trampın xəsarət almadığını bilməkdən şadam. Ona və ailəsinə ən xoş arzularımı bildirirəm", - Zelenski deyib.

Zelenski Trampa sui-qəsd cəhdində şübhəli bilinən şəxsin tez bir zamanda saxlanılmasından sevincini ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.