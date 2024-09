Bu bürclər üçün çətin günlər gəlir

Astroloji araşdırmalara görə, bu həftə bəzi bürclər problemlərlə üzləşə bilərlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç bu həftə iş və şəxsi həyatla bağlı çətinliklərlə üzləşəcək. Hadisələr planlaşdırdığınız kimi inkişaf etməsə belə, soyuqqanlılığı qorumaq vacib olacaq. Sizdən maksimum konsentrasiya və səbr tələb olunur. Maliyyə çətinlikləri yarana bilər.

Xərçəngləri emosional sınaqlar gözləyir. Köhnə münaqişələrə görə, məyusluq yaşamalı ola bilərsiz. Yaxınlarınızdan dəstək almaq vacibdir. Planlarınızın həyata keçməməsi sizi bir qədər məyus edə bilər.

Bu həftə Tərəzilər ünsiyyət və qərar qəbul etməkdə çətinliklərlə üzləşə bilər. Öz rahatlığınızla başqalarının maraqları arasında seçim etməli olduğunuz vaxtlar olacaq. İş həyatınızda da bəzi çətinliklər yarana bilər.

