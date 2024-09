Müğənni Kərimin toyda döyülməsi ilə bağlı yeni fakt məlum olub.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, toyda fonoqram üstündə düşən davada Kərimin barmağını sındırıblar. Polis hadisə ilə bağlı müvafiq ekspertizalar təyin edib, araşdırmalar davam etdirilir.

Qeyd edək ki, müğənni Kərim toyda fonoqrama üstündə döyülüb.

Hadisə sentyabrın 10-da Nizami rayonu ərazisində yerləşən şadlıq evlərindən birində baş verib.

