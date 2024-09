Bu xəstəliyi olanlar bildirçin yumurtası yeməlidir

Bildirçin yumurtası dietik qidalardan hesab edilir. Əsasən uşaqların qida rasionuna daxil edilir. İnsan sağlamlığı üçün bir çox faydaları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən onun faydalarını təqdim edir:



- Gündəlik enerji ehtiyaclarını ödəməyə kömək edir

- İmmunitet sistemini gücləndirir

- infeksiyalara qarşı mübarizə aparır

- Xolesterol səviyyəsini balanslaşdırır

- Ürək sağlamlığını dəstəkləyir.

- Yorğunluğu azaldır və enerji səviyyələrini artırır

- Allergik reaksiyaları azaldır

- Dəri və Saç Sağlamlığını Dəstəkləyir



- Saçların güclənməsinə və uzanmasına kömək edir.

