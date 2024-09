İş və istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Belə ki, iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədilə 12 və 13 noyabr iş günləri ilə müvafiq olaraq 16 və 23 noyabr istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib.

