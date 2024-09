Rusiya "Vizir" adlı ilk ağır dəniz pilotsuz təyyarəsinin kütləvi istehsalına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, pilotsuz təyyarənin uzunluğu 7 m, eni isə 2,5 m-dir. "Vizir" 45 km/saat sürətə çata bilir. Uçuş məsafəsi isə 270 milə (təxminən 500 km) çatır.

