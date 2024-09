Borrell Livandakı peycer partlayışlarını pislədi

Avropa diplomatiyasının rəhbəri Josep Borrell ölkədə peycerlərin kütləvi partlayışından sonra Livanın xarici işlər naziri Abdullah Bu Həbibə telefonla zəng edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Josep Borrell Livandakı peycər partlayışlarını pisləyib:

"Bu vəziyyəti son dərəcə narahatedici hesab edirəm. Mən Livanın təhlükəsizliyini və sabitliyini təhlükə altına alan bu hücumları qınayıram”.

O əlavə edib ki, baş verənlər regionda münaqişənin gərginləşməsi riskini artırır.

Qeyd edək ki, sentyabrın 17-də Livanda peycer partlayışları baş verib. Partlayışlar nəticəsində 12 nəfərin həlak olduğu bildirilib.

