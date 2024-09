Rubl ucuzlaşıb bu qədər oldu

Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 2024-cü il sentyabrın 19-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0.0499 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0.0183 manata kimi ucuzlaşıb, Avro isə 1.8907 manata kimi bahalaşıb.

Kod Kurs

USD 1,7

EUR 1,8907

AUD 1,1547

ARS 0,0018

BYN 0,5195

BRL 0,3113

AED 0,4628

ZAR 0,097

KRW 0,1276

CZK 0,0754

CLP 0,1824

CNY 0,2402

DKK 0,2534

GEL 0,6262

HKD 0,2181

INR 0,0203

GBP 2,2456

IDR 0,0111

IRR 0,004

SEK 0,1667

CHF 2,0032

ILS 0,4507

CAD 1,2502

KWD 5,5725

KZT 0,0035

KGS 0,0201

LBP 0,0019

MYR 0,3994

MXN 0,0884

MDL 0,0983

EGP 0,035

NOK 0,1607

UZS 0,0133

PLN 0,4429

RUB 0,0183

SGD 1,3126

SAR 0,453

xdr 2,2969

TRY 0,0499

TWD 0,0531

TJS 0,16

TMT 0,4857

UAH 0,041

JPY 1,1872

NZD 1,0566

XAU 4359,3185

XAG 51,7387

XPT 1662,175

XPD 1817,1895

