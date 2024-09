Türkiyə Superliqasında VI turunun növbəti oyunu baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionluq mübarizəsi aparan “Beşiktaş” doğma meydanda Arda Turanın baş məşqçisi olduğu “Eyüpspor”u qəbul edib.

Görüş ev sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu nəticədən sonra xallarını 13-ə çatdıran “Beşiktaş” 3-cü pilləyə yüksəlib. “Eyüpspor” isə 9 xalla 6-cı sırada qalıb.

