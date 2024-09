Sudanda vəba epidemiyası səbəbindən ölənlərin sayı 388-ə çatdı

Sudanda vəba epidemiyası səbəbindən həyatını itirənlərin sayı 388-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sudan Səhiyyə Nazirliyi açıqlama verib.

Bildirilib ki, vəba epidemiyası ölkədəki 18 əyalətdən 10-da yayılıb.

Açıqlamada, ümumi yoluxma sayının 12 min 896-ya yüksəldiyi, vəba səbəbiylə həyatını itirənlərin sayının isə 388-ə çatdığı bildirilib.

Sudanda iyun ayından bəri yağan güclü yağışlar və daşqınlar vəba xəstəliyinin yayılmasına səbəb olub. Sudan hakimiyyəti avqustun 12-də vəba xəstəliyini epidemiya elan edib.

Müharibənin davam etdiyi və səhiyyə sisteminin effektiv işləmədiyi Sudanda epidemik xəstəliklərin yayılması insanların həyatını daha da çətinləşdirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.