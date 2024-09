Nüvə danışıqlarının yenidən başlamasına çalışırıq - İran XİN

İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya ilə nüvə danışıqlarının yenidən başlaması üçün səy göstərdiklərini bildirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Arakçi tərəflərin hazır olduqları təqdirdə danışıqlara Nyu-Yorkda başlaya biləcəklərini ifadə edib:

"Xarici işlər nazirləri ilə danışıqlar aparırıq. Bizim səyimiz nüvə müzakirələrini yenidən başlatmaqdır. Ukrayna və Qəzza kimi beynəlxalq məsələlərə görə nüvə müzakirələrinin yenidən başlaması əvvəlkindən daha çətin və mürəkkəbdir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.