Rusiyanın Primorye bölgəsində ayı 2 nəfəri parçalayıb.



Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı "Amur Mash" teleqram kanalı məlumat paylaşıb. Məlumata görə, ayı 2 nəfər kişini parçaladıqdan sonra sığınacaqda yerləşdirilmiş 30 iti də öldürüb.

Polis hadisəyə qarışıb və onlara ayını öldürmək icazəsi verilib.

