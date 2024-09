“Barselona” Arda Gülerin alternativini Fransada tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Barselona” baş məşqçi Hansi Flikin göstərişi ilə Ardanın özəlliklərində olan futbolçu transfer etmək istəyir. İddialara görə, “Barselona” PSJ Gənclər Akademiyasında oynayan fransız futbolçu Senni Mayulu transfer etmək üçün hərəkətə keçib. “Barselona” futbolçunun potensialına görə onu heyətə cəlb etmək istəyir. Xəbərdə deyilir ki, Flik istədiyi futbolçunun tərzini təsvir edərkək Ardanı misal çəkib.

