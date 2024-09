Süni intellekt emosiyaları oxumağı öyrənir

Tədqiqatçılar insan emosiyalarını daha yaxşı ölçmək üçün süni intellekt texnologiyası hazırlayırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunun üçün elm adamları ənənəvi psixologiyanı sifətin tanınması və EEG skaneri kimi qabaqcıl alətləri bir araya gətiriblər. Məlumata görə, bu texnologiyanın ərsəyə gətirilməsi səhiyyə və təhsil kimi sahələrdə inqilab edə bilər. Tədqiqatçılar emosiyaların daha dəqiq ölçülməsini əldə etmək üçün ənənəvi texnikaları innovativ texnologiyalarla birləşdirərək emosiyaların ölçülməsi sahəsində inqilab etməyi hədəfləyirlər.

Şərqi Çin Normal Universitetindən tədqiqatçı Feng Liu və onun komandası süni intellekt texnologiyalarının emosiyaları daha dəqiq və hərtərəfli tanımasını təmin etmək üçün yeni yanaşmalar hazırlayıb. Bununla belə, elm adamları bildirir ki, insan duyğuları mürəkkəbdir və süni intellekt tərəfindən həmişə asanlıqla tanına bilməz.

