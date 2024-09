Mbappe problemi çözüldü - B planı Ardadır

“Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelotti “Atletiko Madrid” derbisində Luka Modriçi meydana çıxararaq yeni oyun planı tətbiq edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mbappe "Alaves"lə oyunda zədələndiyi üçün Ançelottinin “Atletiko Madrid”lə oyun planını dəyişməsinə səbəb olub. "Atletiko Madrid"lə qarşılaşmada Mbappenin yerinə Luka Modriçin meydana çıxması planlaşdırılır. "The Athletic"in məlumatına görə, Ançelotti Modriçin yer aldığı dörd nəfərlik yarımmüdafiə xətti quracaq. Məlumata görə, “Real Madrid” “Atletiko Madrid”lə oyunda 4-4-2 sistemi ilə meydanda olacaq və Rodriqo və Vinisius hücum xəttində yer alacaq.

Ançelottinin taktikası matçın əvvəllərində uğurlu olmasa Endrik və ya Arda meydana buraxılaraq, “Real” 4-3-3 sxeminə keçməyi nəzərdə tutur.

