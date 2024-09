Haitinin Baş naziri Ariel Henrinin BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı etdiyi davranış diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı küpədən su içib. İri qabdan su içən Baş nazir özü də öz hərəkətinə təəccüblənib. Su içərkən bir anlıq dayanan hökumət başçısı maraqlı anlara səhnə olub. Qeyd edək ki, Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyası keçirilir.

