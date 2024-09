Göyçayda qadın toy mərasimdə ölüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Yalman kəndində qeydə alınıb.

Kənd sakini Qızılgül Məmmədova toy mərasimində çirkli qabları yuyarkən ürəktutmasında ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.