​Vəkilliyə qəbul olmaq istəyənlərin nəzərinə - VİDEO

Vəkilliyə qəbulla bağlı ixtisas imtahanının test mərhələsində iştirak üçün müraciətlər yeni qaydalara uyğun olaraq yalnız elektron formada həyata keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası (ARVK) üzvlüyünə qəbulla bağlı tələblərə cavab verən namizədlər ixtisas imtahanının test mərhələsində iştirak üçün yalnız elektron qaydada müraciət etməlidirlər.

Müasir imkanlar nəzərə alınmaqla, namizədlərin sənəd qəbuluna çatımlılığının artırılması məqsədilə tətbiq olunan yeni qaydalara əsasən, elektron sənəd qəbuluna 01.10.2024-cü il tarixdən start veriləcək. Müraciət üçün Kollegiyasının rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə “Vəkilliyə qəbul” bölməsinə (https://barassociation.az/candidate-login) daxil olmaqla açılan pəncərədən “Namizəd qeydiyyatı”na keçid edilməlidir.

ARVK ilə Dövlət İmtahan Mərkəzi arasında əldə olunan razılığa əsasən, yaxın zamanda baş tutacaq test imtahanının tarixi ilə əlaqədar əlavə məlumat vəriləcək.

Onlayn qaydada müraciətlə tanış olmaq üçün videonu təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.