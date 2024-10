Türkiyə Superliqasında "Beşiktaş" növbəti qələbəsini qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Kayserispor"un qonağı olan "Beşiktaş" 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Qeyd edək ki, bu qələbə sayəsində xallarının sayını 16-ya çatdıran "Beşiktaş" turnir cədvəlində 3-cü pillədə qərarlaşıb. 3 xala malik "Kayserispor" isə 17-ci sırada yer alıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.