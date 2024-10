Qətər Hava Yolları Ermənistana bütün uçuşları ləğv edib.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qətər Hava Yolları məlumat yayıb.

“Regional gərginlik fonunda uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə şirkət aşağıdakı istiqamətlərə - Ermənistan, İordaniya, İran, İraq, Livan və Qazaxıstana bütün reyslərini qeyri-müəyyən müddətə təxirə salıb”, - məlumatda deyilib.

