Bakının bu ərazisində qaz olmayacaq

Görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar 04.10.2024-cü il saat 10:00-dan 13:00-dək “Sərdərov adına BMZ(Digəh)” ölçü qovşağından, saat 09:00-dan işlər yekunlaşanadək “Ağcabədi” və “Beyləqan” ölçü qovşaqlarında qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azəriqaz"dan bildirilib.

Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə paytaxtın Binəqədi rayonunun M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsinin bir hissəsinin, Baksol ərazisinin, Zəngəzur yaşayış massivinin, Ağcəbədi şəhəri daxil olmaqla, rayonun 9 qəsəbə və 36 kəndinin, həmçinin Beyləqan şəhəri daxil olmaqla, rayonun 1 qəsəbə və 6 küçəsinin qaz təchizatında fasilə müvəqqəti fasilə yaranacaq.

