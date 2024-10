Qadın həndbolçulardan ibarət “Azəryol" komandası Avropa Kubokunda ilk oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təmsilçimiz Ukraynanın "Qaliçanka" klubu ilə qarşılaşıb. Bakıda “AHF Arena” İdman Kompleksində keçirilən matç rəqibin 36:22 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Komandalar arasında cavab matçı 1 gün sonra eyni məkanda baş tutacaq.

