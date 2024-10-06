Dünyanın ən populyar futbolçusu odur - SİYAHI

Dünyanın ən populyar futbolçusu odur -
01:07 6 Oktyabr 2024
277 İdman
Metbuat.az
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İngiltərənin "Give Me Sport" nəşri futbol tarixinin ən tanınmış oyunçularının siyahısını təqdim edib.

Futbolçuların beynəlxalq populyarlığı, oyun bacarıqları və karyeradan sonrakı təsiri əsas götürülərək tərtib olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahının ilk 11-i belədir:

1. Kriştiano Ronaldo (Portuqaliya)

2. Lionel Messi (Argentina)

3. Devid Bekhem (İngiltərə)

4. Dieqo Maradona (Argentina)

5. Pele (Braziliya)

6. Ronaldo (Braziliya)

7. Ronaldinyo (Braziliya)

8. Corc Best (Şimali İrlandiya)

9. Zinəddin Zidan (Fransa)

10. Yohan Kroyf (Niderland)

11. Zlatan İbrahimoviç (İsveç)

Reytinqdəki futbolçular həm karyeraları boyunca, həm də karyeralarından sonra futbol dünyasına böyük təsir göstərmiş oyunçular hesab edilir.

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