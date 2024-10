Bu gün IX tura yekun vurulacaq

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının IX turuna yekun vurulacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, iki qarşılaşma baş tutacaq:

17:45: “Turan Tovuz” – “Zirə”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Şirmamed Mamedov, Əkbər Əhmədov

VAR: İnqilab Məmmədov

AVAR: Namik Hüseynov

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

(Məkan: Tovuz şəhər stadionu)

20:00: “Sumqayıt” – “Qarabağ”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamran Əliyev

VAR: Tural Qurbanov

AVAR: Eyyub İbrahimov

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov

(Məkan: Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu)

Əvvəlki oyunlarda "Kəpəz" "Neftçi"ni 4:3, "Səbail" "Şamaxı"nı 2:0 məğlub edib. "Sabah" - "Araz-Naxçıvan" oyunu isə 1:1 hesabı ilə heç-heçə bitib.

