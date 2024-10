Pensiyalarla bağlı yenilik - İki yerdən pul veriləcək

Özəl pensiya fondları yaradılsa, pensiyalar sürətlə arta bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bununla bağlı 20-dən çox qanunverici alt layihə hazırlayıb. Layihələr Milli Məclisdə qəbul olunduqdan sonra bu fondların yaradılmasına başlanıla bilər.

Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov hesab edir ki, özəl fondların yaradılması vacibdir. Belə ki, vətəndaş işi müqabilində aldığı aylıq məvacibdən tutulan sosial sığorta haqqını hər ay DSMF-yə ödəyir.

Ancaq sonradan ərizə ilə bu quruma müraciət edir və sosial sığortasının yeni fonda köçürülməsini xahiş edir. Bundan sonra həmin məbləğ buraya ödənilir. Burada onun üçün şəxsi hesab açılır və məbləğ orada toplanılır. Vətəndaş pensiyaya çıxdıqda isə onun üçün ödəniş bazasına çevrilir. Düzdür, dövlət büdcəsindən də buraya müəyyən məbləğdə vəsaitlər ödənilir, amma əsas baza hissəsi vətəndaşın sosial ödənişləri hesabına formalaşır.

Vüqar Bayramov qeyd edib ki, qanunverici bazanın formalaşması belə fondların daha qısa zaman ərzində yaradılmasına təminat verə bilər.

Onun sözlərinə görə, vətəndaş öz maaşının və yaxud gəlirinin az bir hissəsini aylıq olaraq pensiya fonduna ödəməklə təqaüd yaşı tamam olan zaman artıq iki mənbədən - həm dövlətdən, həm də özəl pensiya fondundan pensiya ala bilər ki, bu da onun sosial təminatının gücləndirilməsi üçün təkan ola bilər.

Mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:

