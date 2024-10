Cəlilabadda toy karvanında yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istiandən xəbər verir ki, hadisə Cəlilabad rayonunun Uzuntəpə kəndi ərazisində baş verib.

Toy karvanında qatılan "VAZ-21015" markalı minik avtomobili bəyin olduğu avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində bir nəfər ağır bədən xəsarətləri alaraq Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

