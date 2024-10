Müharibə bu vaxta kimi davam edəcək - Gendelman

İsrail, bütün hərbi məqsədlərinə çatana qədər Qəzza zolağı və Livanın cənubunda hərbi əməliyyatlarını davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail baş nazirinin ofisinin müşaviri Dmitri Gendelman deyib.

“Müharibə məqsədlərinə çatana qədər davam edəcək: oğurlananların hamısının qaytarılması, HƏMAS-ın hərbi və inzibati imkanlarının məhv edilməsi, Qəzzadan terror təhlükəsinin aradan qaldırılması və İsrailin şimalındakı sakinlərin təhlükəsiz evlərinə qayıtması”, - deyə Gendelman bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.