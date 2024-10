“Sumqayıt” komandasının yeni baş məşqçisnin adına aydınlıq gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçi vəzifəsinin icrası müvəqqəti olaraq Vaqif Cavadova həvalə edilib.

Qeyd edək ki, bu postda Samir Abasovu əvəzləyən 35 yaşlı mütəxəssis "Sumqayıt"ın əvəzedicilərini çalışdırır.

