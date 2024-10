Afrikada futbol qalmaqalı - Oyun ləğv edildi

Nigeriya milli komandası Mərakeş Afrika Millətlər Kubokunun seçmə mərhələsi çərçivəsində Benqazidə Liviya oyuna çıxmaqdan imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nigeriya millisi Liviyanın şərqindəki İbrik hava limanında 18 saat köməksiz qaldıqdan sonra vətənə qayıdıb. Liviya mətbuatında yer alan xəbərə görə, nigeriyalı oyunçular matçın oynanacağı Bingazi şəhərinə 330 kilometr uzaqlıqdakı İbrık Hava limanına endirilib. İddialara görə, bundan əvvəl Nigeriya da Liviya millisinə eyni münaisbəti göstərib.

İddialara görə, Liviya millisi Afrika Millətlər Kubokunun seçmə mərhələsində Nigeriyada oynadığı oyundan əvvəl eyni münasibətlə üzləşib. Onlar stadiondan çox uzaqdakı hava limanı eniş edib.

