Türkiyədən tarixi qələbə, Belçika Fransa ilə bacarmadı

UEFA Millətlər Liqasının IV turunda daha bir neçə oyun baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ikinci oyun günündə Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə yığması da meydana çıxıb.

B Liqasının 4-cü qrupunda yer alan qardaş ölkə təmsilçisi səfərdə İslandiyanın qonağı olub. Qarşılaşma Türkiyə yığmasının 4:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Maraqlı oyunlardan biri də Almaniyada keçirilib. A Liqasının 3-cü qrupunda yer alan Almaniya millisi doğma azarkeşlər önündə Niderlandla qarşılaşıb. Qarşılaşma ev sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Millimizin digər rəqiblərindən İsveç səfərdə Estoniya yığması ilə üz-üzə gəlib. Oyun İsveç yığmasının 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

UEFA Millətlər Liqası

IV tur

14 oktyabr

A Liqası

II qrup

22:45. İtaliya – İsrail – 4:1

22:45. Belçika – Fransa – 1:2

III qrup

22:45. Almaniya – Niderland -1:0

22:45. Bosniya və Herseqovina – Macarıstan – 0:2

B Liqası

I qrup

20:00. Gürcüstan – Albaniya – 0:1

22:45. Ukrayna – Çexiya – 0:1

IV qrup

22:45. Uels – Monteneqrov- 1:0

22:45. İslandiya - Türkiyə - 2:4

C Liqası

I qrup

20:00. Azərbaycan – Slovakiya – 1:3

22:45. Estoniya – İsveç – 0:3

Qeyd edək ki, Millətlər Liqasında IV tura bu gün keçiriləcək 8 oyunla yekun vurulacaq.

