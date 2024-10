Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin (ŞİH) əməkdaşı vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, ŞİH-nin ərazi idarəetmə şöbəsində baş məsləhətçisi 36 yaşlı Elnur Rufullayev dünyasını dəyişib.

Onun keçirdiyi insult nəticəsində vəfat etdiyi deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.