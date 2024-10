Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) Bakı şəhəri Nəsimi rayon idarəsinə yeni rəis təyin edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, SHXÇDX-nin rəisi Mürsəl İbrahimovun əmri ilə Elxan Feyziyev bu vəzifəyə təyin olunub.

Qeyd edək ki, Elxan Feyziyev daha əvvəl SHXÇDX-nin Ağdam və Nizami rayon idarələrinin rəisi vəzifələrində çalışıb.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

