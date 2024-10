Rusiya Olimpiya Komitəsinin (ROK) prezidenti Stanislav Pozdnyakov vəzifəsindən istefa verdiyini elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidmətindən bildirib.

Qeyd edək ki, S.Pozdnyakov 2018-ci ildən ROK-a rəhbərlik edirdi. Bundan əvvəl o, iki il ərzində təşkilatın vitse-prezidenti vəzifəsini tutub.

