Müğənni Cavad Rəcəbovun efir zamanı səhhətində problem yaranıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "ATV" telekanalında yayımlanan "Rəngarəng səhər" verilişində müğənninin halı qəfil pisləşib.

Veriliş zamanı ona təcili tibbi yardım göstərilib. Qan təzyiqi və şəkəri qalxan müğənninin vəziyyəti tibbi müdaxilədən sonra yaxşılaşıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Zaur Əliyev / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.