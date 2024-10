"Beşiktaş" PSV-də çıxış edən 34 yaşlı hücumçu Lyuk De Yonqu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az "Fanatik"ə istinadən xəbər verir ki, "Beşiktaş" qış transfer pəncərəsində sol cinah, sol və sağ cinah futbolçuları ilə yanaşı, Yonqu da transfer etmək niyyətindədir.

Məlumata görə, niderlandlı futbolçu "ağ-qaralar"a qoşulmağa müsbət yanaşır.

Qeyd edək ki, Yonq ötən mövsüm bombardirliyini 29 qolla Vangelis Pavlidislə bölüşmüşdü.



