Lənkəranda 19 yaşlı qız qəflətən ölüb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Tatoba kəndində qeydə alınıb.

2005-ci il təvəllüdlü Elnurə Qurbanova yaşadığı evdə qəflətən halı pisləşərək vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.